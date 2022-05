Loredana Bertè, infortunio per la cantante: tour sospeso (Di giovedì 26 maggio 2022) Loredana Bertè ha subito un grave infortunio durante un suo concerto. Nonostante ciò la cantante ha continuato ad esibirsi nelle tappe successive finché ha potuto. Ora il dolore è troppo forte e ha bisogno di intervenire per non peggiorare la situazione. Loredana Bertè ha tirato avanti fino all’ultimo ma ora ha deciso di sospendere le date del suo tour per rimettersi in sesto. Loredana Bertè: l’infortunio durante il concerto La cantante ha raccontato ai suoi followers della disavventura: la donna ha subito un grave infortunio durante un concerto. “Il 3 maggio dopo il concerto di Bologna mi sono rotta una costola, non volevo farvi preoccupare o creare ulteriore spostamenti nelle date ... Leggi su tvzap (Di giovedì 26 maggio 2022)ha subito un gravedurante un suo concerto. Nonostante ciò laha continuato ad esibirsi nelle tappe successive finché ha potuto. Ora il dolore è troppo forte e ha bisogno di intervenire per non peggiorare la situazione.ha tirato avanti fino all’ultimo ma ora ha deciso di sospendere le date del suoper rimettersi in sesto.: l’durante il concerto Laha raccontato ai suoi followers della disavventura: la donna ha subito un gravedurante un concerto. “Il 3 maggio dopo il concerto di Bologna mi sono rotta una costola, non volevo farvi preoccupare o creare ulteriore spostamenti nelle date ...

