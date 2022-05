LIVE Sonego-Sousa 7-6 4-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: Lorenzo conferma il break di vantaggio (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Game Sonego. Altro servizio vincente, Lorenzo tiene agevolmente anche questo turno di battuta. 40-15 ACE Sonego, che arriva in doppia cifra e si procura due chance del 4-1. 30-15 Lungo il lob difensivo dell’azzurro. 30-0 Servizio, dritto e schiaffo al volo vincente in contropiede. 15-0 ACE Sonego, il nono del match. 1-3 Game Sousa. Con il rovescio lungolinea vincente il portoghese si sblocca in questo avvio di secondo parziale, AD-40 Dritto incrociato di Sousa che pizzica la riga, altra chance dell’1-3. 40-40 Bene il torinese, che scocca un nuovo dritto vincente in lungolinea. 40-30 Servizio vincente del numero 63 ATP. 30-30 Di poco lungo il dritto di Lorenzo. 15-30 Servizio vincente ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Game. Altro servizio vincente,tiene agevolmente anche questo turno di battuta. 40-15 ACE, che arriva in doppia cifra e si procura due chance del 4-1. 30-15 Lungo il lob difensivo dell’azzurro. 30-0 Servizio, dritto e schiaffo al volo vincente in contropiede. 15-0 ACE, il nono del match. 1-3 Game. Con il rovescio lungolinea vincente il portoghese si sblocca in questo avvio di secondo parziale, AD-40 Dritto incrociato diche pizzica la riga, altra chance dell’1-3. 40-40 Bene il torinese, che scocca un nuovo dritto vincente in lungolinea. 40-30 Servizio vincente del numero 63 ATP. 30-30 Di poco lungo il dritto di. 15-30 Servizio vincente ...

