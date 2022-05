(Di giovedì 26 maggio 2022) Unaavvenuta incittadino. Momenti di forte tensione a, solo l’intervento della Polizia ha evitato il peggio. Momenti di forte tensione che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di due, entrambi di 36 anni. La discussione tra i dueNel pomeriggio, un funzionario della Questura, libero dal servizio, ha notato due uomini. Erano al bar, seduti. Ma discutevano in maniera molto forte. Al culmine della, passavano alle vie di fatto. Uno dei litiganti ha preso undal tavolino e lo ha lanciato violentemente verso il contendente. E l’ha colito al. LEGGI ANCHE L’ultimo escamotage di un immigrato: cocaina nel pacchetto di caramelle alla menta Monza, giovane ...

Advertising

SecolodItalia1 : Lite tra marocchini nel centro storico di Prato: colpito in pieno volto da un posacenere - Nazione_Sarzana : Blindati i portici dell’ex Laurina E’ lite tra il Comune e i proprietari - anto_xlini : RT @VivoLibera: Ormai il #M5Servi ha perso anche l'ultimo briciolo di dignità; Hanno tradito il popolo Hanno tradito gli attivisti Hanno tr… - FedericoFistar1 : RT @VivoLibera: Ormai il #M5Servi ha perso anche l'ultimo briciolo di dignità; Hanno tradito il popolo Hanno tradito gli attivisti Hanno tr… - PaoloScorpio : RT @VivoLibera: Ormai il #M5Servi ha perso anche l'ultimo briciolo di dignità; Hanno tradito il popolo Hanno tradito gli attivisti Hanno tr… -

Fanpage.it

... nessuno mosse un dito per difenderlo mentre un gruppo di giovani,i quali sicuramente i tre ... Laper futili motivi, secondo le ricostruzioni, iniziò nella discoteca Mirò e gli addetti al ...E così scooter e ciclomotori sono soliti serpeggiare pericolosamentele auto senza usare le ... Il Giudice di pace ritenne, così, sussistenti "giusti motivi" per compensare le spese di. ... Lite tra madre e figlio finisce in tragedia, 14enne uccide la madre a coltellate Ai tempi dello United, tra i due furono scintille quando il difensore si rifiutò di entrare in campo: sei anni dopo festeggiano insieme la Conference.Alla centrale operativa della compagnia dei carabinieri è arrivata la telefonata della donna che chiedeva aiuto ...