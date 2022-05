Le pagelle di Roma-Feyenoord 1-0 | trionfo dei capitolini!

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ebbene sì, dopo ben 12 anni una squadra italiana riesce ad alzare un trofeo europeo dopo la Champions League vinta dell’Inter. Questa sera a trionfare è stata proprio laguidata dall’ultimo allenatore capace di compiere un’impresa di questo genere: José Mourinho. Dopo un lungo cammino iniziato a luglio, i giallorossi sono riusciti ad avere la meglio su ungiovane e capace di mettere in difficoltà i capitolini. A decidere la finale ci ha pensato Nicolò Zaniolo sfruttando un errore in anticipo di Trauner. Nonostante l’assedio degli olandesi, il muro messo su dagli uomini di Mourinho ha retto alla grande meritandosi questo importante successo! Ecco ledi. LediPrima di scoprire insieme le ...

RUI PATRICIO 9 Qualche apprensione, ma i guanti nel primo tempo sono quasi intatti e nel secondo ...Pellegrini 8 – Gioca a tutto campo anche quando ha la lingua di fuori. Non è un caso se grazie a una sua giocata la Roma si porta a casa la coppa Sarà il futuro della Roma, Dal 65' Spinazzola 7 – Entr ...Trauner gli fa capire che aria tira dopo pochi minuti, lui non riesce a distriscarsi tra le maglie avversarie e quasi manda in gol Dessers con un folle retropassaggio. Difesa mostruosa, non sbaglia nu ...