La Bandabardò in concerto gratis con Cisco all’Anfiteatro delle Cascine (Di giovedì 26 maggio 2022) Tre Passi Avanti, l’evento che la città di Firenze dedica a Enrico Greppi, indimenticata voce della popolare formazione, ha come ospiti Ospiti Cisco, Giobbe Covatta, Carmen Consoli, Ginevra Di Marco, Jacopo Fo, Folcast, Enzo Iacchetti, Max Gazzè, Gabriella Martinelli, Mirkoeilcane, Erica Mou, Negrita, Saverio Tommasi, Paola Turci e Piero Pelù; nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze. Tutto esaurito, ma c'è il maxischermo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 26 maggio 2022) Tre Passi Avanti, l’evento che la città di Firenze dedica a Enrico Greppi, indimenticata voce della popolare formazione, ha come ospiti Ospiti, Giobbe Covatta, Carmen Consoli, Ginevra Di Marco, Jacopo Fo, Folcast, Enzo Iacchetti, Max Gazzè, Gabriella Martinelli, Mirkoeilcane, Erica Mou, Negrita, Saverio Tommasi, Paola Turci e Piero Pelù; nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze. Tutto esaurito, ma c'è il maxischermo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : La Bandabardò in concerto gratis con Cisco all’Anfiteatro delle Cascine - qn_lanazione : Bandabardò, tutto esaurito per il concerto in ricordo di Erriquez - intoscana : ???????????????????? ???? ??? ?????????? ???????? ?? ?????????? Venerdì 27 maggio a Firenze prende il via il nuovo tour della… -