Kevin Spacey nei guai: incriminato per violenza sessuale su 3 uomini (Di giovedì 26 maggio 2022) L’attore è accusato inoltre di aver costretto una persona a partecipare “ad atti sessuali che comprendevano la penetrazione senza il suo consenso” Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) L’attore è accusato inoltre di aver costretto una persona a partecipare “ad atti sessuali che comprendevano la penetrazione senza il suo consenso”

MediasetTgcom24 : Nuovi guai per Kevin Spacey, è accusato di violenza sessuale nei confronti di tre uomini # KevinSpacey… - fanpage : Su Kevin Spacey pesano quattro accuse di violenza sessuale ai danni di tre uomini - SkyTG24 : Kevin Spacey incriminato in Gb per aggressione sessuale a 3 uomini - q_tuliata : Kevin Spacey è tornato a lavorare su un film intitolato L'uomo che ha disegnato Dio. Il film parla di un artista c… - infoitcultura : Kevin Spacey incriminato in Gran Bretagna per aggressione sessuale -