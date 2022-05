(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – La scrittrice indianacon il romanzo ‘Tomb of Sand’ (Titled Axis) ha vinto l’, diventando il primo libro hindi a conquistare il prestigioso riconoscimento destinato alla narrativa da tutto il mondo tradotta in lingue inglese. La proclamazione è avvenuta questa notte durante una cerimonia a Londra: la giuria ha definito l’opera “estremamente esuberante e incredibilmente giocosa”.ha ricevuto un assegno di 50.000 sterline, che ha diviso a metà con la sua traduttrice Daisy Rockwell. ‘Tomb of sand’ racconta la storia di una donna di 80 anni che, dopo la morte del marito, cade in una profonda depressione e poi riemerge per ritrovare la vita. L’anziana si reca in Pakistan per affrontare il trauma ...

International Booker Prize 2022, vince Geetanjali Shree: (Adnkronos) - E' il primo libro hindi a conquistare il pre…

... classe 1954, inizia con Gli invisibili (traduzione di Maria Valeria D'Avino, Iperborea, pagine 288, euro 18,00) - finalista all'prize del 2017 - , una saga best - seller che ...... c'è grande curiosità per lo scrittore nipponico Toshikazu Kawaguchi (22 maggio h16) per Il primo caffè della giornata (Garzanti) e dall'Oman, ecco la vincitrice del Man, Jokha ... Geetanjali Shree has become the first Indian writer to win the International Booker Prize. Her novel Tomb of Sand, a family saga set in the shadow of the partition of India, follows an 80-year-old ...