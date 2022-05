GP Mugello, Bezzecchi: "Lo scollino a 360 km/h, un 'problema' interessante" - News (Di giovedì 26 maggio 2022) Per Marco Bezzecchi ogni gara di questa stagione rappresenta una nuova avventura, ma il Mugello forse di più. Il tracciato toscano d'altronde è tra i più provanti del calendario, ed affrontarlo per la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 26 maggio 2022) Per Marcoogni gara di questa stagione rappresenta una nuova avventura, ma ilforse di più. Il tracciato toscano d'altronde è tra i più provanti del calendario, ed affrontarlo per la ...

btsportmotogp : Italian rookie Fabio Di Giannantonio on pole at Mugello! ???? The 23-year-old starts ahead of Marco Bezzecchi and Lu… - BarbaraPremoli : MotoGP: splendida prima fila per Bezzecchi e Marini al Mugello - MotoriNoLimits : MotoGP: splendida prima fila per Bezzecchi e Marini al Mugello - SpeedweekMag : #MotoGP Marco Bezzecchi: Von «Scary Mugello» in Reihe 1 - BimbaDop : RT @Gazzetta_it: MotoGP Mugello, pole storica di Di Giannantonio davanti a Bezzecchi e Marini: tris Ducati. 5° Bagnaia -