Francesca De Andrè, la sconvolgente foto dopo le violenze del suo ex fidanzato: “Adesso non è più una vergogna!” (Di giovedì 26 maggio 2022) Francesca De Andrè, dopo avere confidato di essere stata vittima di violenze da parte del suo ex fidanzato, ha postato la prima sconvolgente fotografia che la ritrae in ospedale. Francesca De Andrè, la foto dopo le violenze: “Il mio urlo al mondo” “Questa foto mostra una piccolissima parte di come erano le mie condizioni quel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 26 maggio 2022)Deavere confidato di essere stata vittima dida parte del suo ex, ha postato la primagrafia che la ritrae in ospedale.De, lale: “Il mio urlo al mondo” “Questamostra una piccolissima parte di come erano le mie condizioni quel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Francesca De Andrè, la sconvolgente foto dopo le violenze del suo ex fidanzato: “Adesso non è più una vergogna!” - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Francesca De Andrè pubblica una foto dove mostra le violenze subite dall'ex fidanzato - infoitcultura : Dramma Francesca De Andrè, la confessione sconvolgente: 'Il mio fidanzato mi riempiva di botte, ecco - infoitcultura : Francesca De Andrè alla stampa: 'Picchiata dal mio ex fidanzato (di Lucca)' - infoitcultura : Francesca De Andrè, racconto choc delle violenze subite dall’ex: “Ero tumefatta, in codice rosso” -