Depeche Mode | è morto Andy Fletcher | il tastierista aveva 60 anni

(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) –dei, èall’età di 60è stato uno dei fondatori della band alla fine degli’70: con Martin Gore e Vince Clarke ha formato la base del gruppo a cui si è aggiunto il cantante Dave Gahan. A dare l’annuncio della morte, sui social, è la band stessa. “Siamo scioccati e sopraffatti dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band‘Fletch’– si legge nel messaggio -. Fletchdavvero un cuore d’oro e c’era sempre quando avevi bisogno di sostegno, di una conversazione vivace, di una buona risata o di una pinta fredda. I nostri cuori sono ...

Advertising

fanpage : ?? ULTIM'ORA È morto Andrew Fletcher, tastierista e manager britannico leader dei Depeche Mode: - ilpost : È morto Andrew Fletcher, tastierista dei Depeche Mode - Agenzia_Ansa : È morto Andrew Fletcher, tastierista dei Depeche Mode. È stato membro e fondatore del gruppo #ANSA - Smargiasso1975_ : RT @Agenzia_Ansa: È morto Andrew Fletcher, tastierista dei Depeche Mode. È stato membro e fondatore del gruppo #ANSA - MissMarinaPunto : RT @Open_gol: L’artista aveva sessant’anni. L’annuncio è arrivato su Twitter dalla stessa band inglese -

LONDRA - Lutto nei: è morto all'improvviso il tastierista e membro fondatore del gruppo, Andy Fletcher. Aveva 60 anni e le cause del suo decesso sono ignote. La notizia è stata data dagli stessi...Lutto per la band Andy Fletcher, tastierista dei, è morto all'età di 60 anni. Fletcher è stato uno dei fondatori della band alla fine degli anni '70: con Martin Gore e Vince Clarke ha formato la base del gruppo a cui si è aggiunto il ...Andrew Fletcher, chitarrista e tastierista dei Depeche Mode nonché fondatore della band, è deceduto all’età di 60 anni. Il gruppo lo ha reso noto in un post sui social. "Siamo scioccati e sopraffatti ...Lutto nel mondo della musica, il tastierista e co-fondatore dei Depeche Mode, Andy Fletcher, è morto all’età di 60 anni. La notizia è stata data dalla band.