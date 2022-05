Coronavirus | 20 322 nuovi casi e 94 morti Netto calo dei ricoverati in area medica

(Di giovedì 26 maggio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 20.322 idi Sars-Cov-2 diagnosticati in Italia tra i 203.607 tamponi processati, di cui 153.670 test rapidi. L’incidenza è al 10%. Isono stati 94.deiin(-187) mentre flettono le terapie intensive (-9) in un giorno da 22 ingressi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

In totale dall'inizio del, in provincia di Agrigento, 422.313 tamponi processati. Ad ... 1.628 guariti e 6 deceduti); Sant'Angelo Muxaro(6 attuali contagiati, 315 guariti e 1 deceduto);...In totale dall'inizio del, in provincia di Agrigento, 421.471 tamponi processati. Ad ... 1.618 guariti e 6 deceduti); Sant'Angelo Muxaro(7 attuali contagiati, 314 guariti e 1 deceduto);...In Italia ci sono 20.322 nuovi casi di coronavirus a fronte di 203.607 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 22.438 con 220.101 test). Nelle ultime 24 ore sono stati reg ...Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, giovedì 26 maggio, sono state somministrate fino ad ora 137.635.205 dosi. Sono 48.629.471 le persone ch ...