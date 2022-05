Controlli del Nas nel Salernitano: effettuate 522 ispezioni (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Durante il primo quadrimestre del 2022 i carabinieri del N.A.S. di Salerno, nell’ambito di attività svolte sia d’iniziativa che congiuntamente al Comando Provinciale di Salerno, hanno espletato 522 ispezioni in numerosi settori a tutela della salute pubblica, tra i quali: sanità pubblica e privata, rispetto della normativa correlata all’emergenza pandemica, professioni sanitarie, controllo sui farmaci e stupefacenti, salubrità degli alimenti, antidoping, animali da reddito, benessere animale, cosmetici e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare sono stati complessivamente adottati sequestri amministrativi del valore di oltre 5 milioni di euro, elevando 159 sanzioni per un importo pari a 86.230,00 euro, segnalando alle autorità amministrative 82 persone e 18 alle competenti autorità giudiziarie della provincia. Tra le ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Durante il primo quadrimestre del 2022 i carabinieri del N.A.S. di Salerno, nell’ambito di attività svolte sia d’iniziativa che congiuntamente al Comando Provinciale di Salerno, hanno espletato 522in numerosi settori a tutela della salute pubblica, tra i quali: sanità pubblica e privata, rispetto della normativa correlata all’emergenza pandemica, professioni sanitarie, controllo sui farmaci e stupefacenti, salubrità degli alimenti, antidoping, animali da reddito, benessere animale, cosmetici e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare sono stati complessivamente adottati sequestri amministrativi del valore di oltre 5 milioni di euro, elevando 159 sanzioni per un importo pari a 86.230,00 euro, segnalando alle autorità amministrative 82 persone e 18 alle competenti autorità giudiziarie della provincia. Tra le ...

Dopamine786 : RT @confundustria: Per attrarre Finanziatori e Aziende Estere abbiamo fatto di tutto : ?Distrutto i sindacati ?Abbassato gli stipendi dei… - laltraguanciama : la nuova ordinanza del ministro della malattia, Speranza, dispone controlli di polizia sul corretto posizionamento,… - FRANCESCOBONFA7 : RT @AE_Italia: #InchiestaZema, aumentare i controlli nei macelli è necessario! Lo dimostra la decisione del Giudice che ha scelto di metter… - MnxGuy82 : RT @confundustria: Per attrarre Finanziatori e Aziende Estere abbiamo fatto di tutto : ?Distrutto i sindacati ?Abbassato gli stipendi dei… - AlexPetite8 : RT @confundustria: Per attrarre Finanziatori e Aziende Estere abbiamo fatto di tutto : ?Distrutto i sindacati ?Abbassato gli stipendi dei… -