Boston, ripresa show: schianta Miami in gara - 5 e vede le Finals (Di giovedì 26 maggio 2022) Una scintilla, e Boston torna a un passo dal suo Paradiso perduto. Le prime Finals dal 2010 sono lì, ad una sola vittoria di distanza, dopo il 93 - 80 con cui la squadra di Udoka si è imposta a Miami ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 26 maggio 2022) Una scintilla, etorna a un passo dal suo Paradiso perduto. Le primedal 2010 sono lì, ad una sola vittoria di distanza, dopo il 93 - 80 con cui la squadra di Udoka si è imposta a...

Advertising

Gazzetta_NBA : Boston, ripresa show: schianta Miami in gara-5 e vede le Finals #Nbaplayoffs - dchinellato : Boston ad una vittoria dalle sue prime #NBA75 Finals dal 2010 dopo aver sbancato Miami 93-80 in gara-5. I Celtics h… - sportli26181512 : Playoff NBA, Miami Heat: Tyler Herro in canotta, Bam Adebayo prima ride e poi lo imita: Il miglior sesto uomo dell’… -