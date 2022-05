Benevento, l’ex Inzaghi “ritrova” una panchina (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Esonerato perché non in linea con le aspettative di Massimo Cellino per fare posto a Eugenio Corini, Filippo Inzaghi trova una “vecchia” panchina. l’ex allenatore del Benevento guiderà infatti il… Brescia. Sembra una barzelletta ma non è così. Massimo Cellino sembrava orientato a richiamare Pep Clotet alla guida della Leonessa e invece dalla rubrica del presidente biancoblu è stato fuori il numero di SuperPippo, ancora sotto contratto. Una scelta in “economia” quella di Cellino, nonostante i dissidi dell’ultima stagione fino al burrascoso esonero con tanto di battaglia legale. Un colpo di scena inatteso, tanto che il nome di Inzaghi è stato associato a diverse squadre, anche di serie A, negli ultimi giorni. Ripartirà da dove aveva finito ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Esonerato perché non in linea con le aspettative di Massimo Cellino per fare posto a Eugenio Corini, Filippotrova una “vecchia”allenatore delguiderà infatti il… Brescia. Sembra una barzelletta ma non è così. Massimo Cellino sembrava orientato a richiamare Pep Clotet alla guida della Leonessa e invece dalla rubrica del presidente biancoblu è stato fuori il numero di SuperPippo, ancora sotto contratto. Una scelta in “economia” quella di Cellino, nonostante i dissidi dell’ultima stagione fino al burrascoso esonero con tanto di battaglia legale. Un colpo di scena inatteso, tanto che il nome diè stato associato a diverse squadre, anche di serie A, negli ultimi giorni. Ripartirà da dove aveva finito ...

