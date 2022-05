ASD Multicar Amarù Vittoria | successo al primo trofeo Borsellino a Palermo

(Di giovedì 26 maggio 2022)– Una prestazione travolgente per i ciclisti dell’AsdReiwa Engine che aldedicato a Paolo, riservato alle categorie Juniores, tenutosi adomenica scorsa, hanno dimostrato, ancora una volta, di che pasta sono fatti. Il, infatti, è andato a Christian Di Prima mentre al secondo posto si è classificato Elia Basile. Una splendida doppietta, insomma, per il team gialloblù senza considerare il grande lavoro a supporto che è arrivato da tutta la squadra. Una gara che è stata studiata nei minimi particolari e i riscontri positivi sono arrivati visto che il finale è stato molto coinvolgente a testimoniare la grande capacità dell’intera compagine dell’Asd...

Advertising

ragusaoggi : Primo trofeo Borsellino a Palermo, doppietta per l’Asd Multicar Amarù con Di Prima e Basile - infoitcultura : Asd Multicar Amarù Vittoria al Memorial Cannarella - zazoomblog : Asd Multicar Amarù Vittoria al Memorial Cannarella - #Multicar #Amarù #Vittoria #Memorial - quotidianodirg : #Sport #asdmulticaramaru Asd Multicar Amarù Vittoria al Memorial Cannarella - ragusaoggi : Bike: buoni risultati dell’Asd Multicar Amarù al memorial Cannarella dello scorso weekend -

RagusaOggi

Una prestazione travolgente per i ciclisti dell'Amarù Reiwa Engine che al primo trofeo dedicato a Paolo Borsellino, riservato alle categorie Juniores, tenutosi a Palermo domenica scorsa, hanno dimostrato, ancora una volta, di che pasta ...I portacolori dell'Amarù Reiwa Engine si sono ben difesi al cospetto di campioni provenienti da ... Primo trofeo Borsellino a Palermo, doppietta per l’Asd Multicar Amarù con Di Prima e Basile Una prestazione travolgente per i ciclisti dell’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine che al primo trofeo dedicato a Paolo Borsellino, riservato alle categorie Juniores, tenutosi a Palermo domenica scorsa, ...Una prestazione travolgente per i ciclisti dell’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine che al primo trofeo dedicato a Paolo Borsellino, riservato alle categorie Jun ...