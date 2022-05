Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 25 maggio 2022 (Di giovedì 26 maggio 2022) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 25 maggio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Il Traditore ha totalizzato 1922 spettatori (11.08% di share). La fiction Giustizia per tutti su Canale5 ha conquistato in media 2414 spettatori (share 13.22%). Il programma Le Iene Show su Italia1 ha realizzato 1070 spettatori (7.66%); su Rai2 la serie tv The Good Doctor ha portato a casa 944 spettatori (4.51%), mentre a seguire la serie The Resident 768 (3.97%) nel secondo, mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 1671 spettatori (9.40%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha totalizzato 511 ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 26 maggio 2022)TV: idei programmi più visti di25, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Il Traditore ha totalizzato 1922 spettatori (11.08% di share). La fiction Giustizia per tutti su Canale5 ha conquistato in media 2414 spettatori (share 13.22%). Il programma Le Iene Show su Italia1 ha realizzato 1070 spettatori (7.66%); su Rai2 la serie tv The Good Doctor ha portato a casa 944 spettatori (4.51%), mentre a seguire la serie The Resident 768 (3.97%) nel secondo, mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 1671 spettatori (9.40%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha totalizzato 511 ...

