Alloggi Capodimonte | Basile | “I fatti ci hanno dato ragione”

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiScrive Pasquale(Asia Usb): “Ieri mattina presso Palazzo Mosti si è tenuto l’incontro operativo tra il Comune di Benevento nella persona dell’Assessore alle politiche abitative Chiusolo, i rappresentanti di Acer e le organizzazioni sindacali per monitorare lo stato dei lavori di ultimazione dei trentaduein Via Liborio Pizzella e dei ventiricavati dai sottotetti di palazzi già esistenti sempre a. Finalmente apprendiamo che i lavori procedono in maniera spedita e regolare e che la realizzazione delle 52 case popolari e l’assegnazione è solo questione di pochi mesi. Inoltre abbiamo appreso dai rappresentanti istituzionali che proprio sulle strutture di Ponticelli e San Modesto che al momento ospitano persone senza casa, sono stati presentati progetti per il ...

ilvaglio1 : Alloggi Capodimonte, riunione operativa per fare il punto sui lavori #alloggicapodimonte #acerbenevento… - TV7Benevento : Alloggi Capodimonte. Riunione operativa per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori -… - ottopagine : Alloggi Capodimonte: 'Forse consegna anticipata rispetto alla data prevista' #Benevento -

Si è tenuta questa mattina una riunione convocata dall'assessore alle Politiche Abitative, Molly Chiusolo, per avere un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori degli(32 di nuova costruzione e 20 sottotetti). Oltre all'assessore Chiusolo, erano presenti: Antonio Pagliuca " UNIAT Benevento, Stefano Iovini " Sicet Benevento, Paolo Iorio " SUNIA