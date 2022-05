Agenzia delle Entrate, pioggia di cartelle in arrivo: chi le riceverà (Di giovedì 26 maggio 2022) Le cartelle esattoriali inviate possono riguardare numerose infrazioni. Da multe a tasse non pagate. L’AdE avvisa di nuove spedizioni L’Agenzia delle Entrate ha ripreso il proprio lavoro a pieno regime, specialmente nel campo delle riscossioni. Gli agenti incaricati infatti, dopo la sospensione quasi biennale dovuta alla pandemia, alla spicciolata ha inviato centinaia di migliaia di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 26 maggio 2022) Leesattoriali inviate possono riguardare numerose infrazioni. Da multe a tasse non pagate. L’AdE avvisa di nuove spedizioni L’ha ripreso il proprio lavoro a pieno regime, specialmente nel camporiscossioni. Gli agenti incaricati infatti, dopo la sospensione quasi biennale dovuta alla pandemia, alla spicciolata ha inviato centinaia di migliaia di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, arriva la circolare del ministero della Salute. Possibile la quarantena in alcuni casi, da v… - Agenzia_Ansa : Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. 'Un quinto caso, co… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Il Mar d'Azov è perduto per sempre per l'Ucraina. I porti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson non sa… - RedaFree_it : ? Chiunque perde una persona cara ha diritto ad alcune agevolazioni. ?? Le iniziative. #Italia #Draghi… - FofoLaFortuna : @PaolilloLuca @Agenzia_Ansa L'attacco alla capitale era simbolico, se prendi Kiev vai al tavolo delle trattative su… -