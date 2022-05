Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 maggio 2022)DEL 25 MAGGIOORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA INTERDETTA AL TRAFFICO LA VIA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 20+500 ALTEZZA OLGIATA. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA SEMPRE un INCIDENTE in questo caso sul RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA. IL SINISTRO E’ AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 41+900. SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI DALLA VIA CASILINA ALL’USCITA PER L’APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA ANCORA DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA VIA PONTINA TRA CASTELNO E SPINACETO, NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO CHE E’ ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GUARD ...