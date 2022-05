Trevisan | paura in un parco | “Sono stata aggredita | chiamo la Polizia | sono sconvolta”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Mattinata da dimenticare per Miriana. L’ex gieffina si trovava in una Roma con il suo migliore amico Alessandro, quando un uomo visibilmente ubriaco li ha aggrediti. Lo sconosciuto ha iniziato a minacciare i due e poi ha lanciato delle bottiglie. Laha avuto il terrore che il folle volesse tagliarla con i vetri. Durante la diretta Instagram Miriana ha provato anche a riprendere l’uomo, ma senza riuscirci. “Ciao ragazzi faccio questa diretta perché siamo appena stati aggrediti, io e Alessandro, ci hanno tirato delle bottiglie. Ci trovavamo in un. Adesso io voglio cercare di beccarlo questo. Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha scaraventato un bidone con delle bottiglie, che ci ha tirato addosso, minacciandoci di andarcene. Mi ha detto cose in inglese che non voglio ripetere e ...