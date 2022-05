Sparatoria Texas, killer aveva annunciato strage su Facebook (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Il killer di Uvalde in Texas aveva annunciato con un post su Facebook l’intenzione di compiere una strage nella scuola. A farlo sapere il governatore del Texas, Greg Abbott, nel corso di una conferenza stampa. “Sto andando a sparare in una scuola elementare”, aveva scritto Salvador Rolando Ramos nel post, ha spiegato Abbott, precisando che questo messaggio è stato preceduto da altri due in cui prima annunciava di voler sparare alla nonna e poi di averlo fatto. “Sto per farlo”, aveva scritto su Instagram prima di aprire il fuoco contro la nonna e poi contro la classe di quarta della Robb Elementary della cittadina di Uvalde, uccidendo 19 bambini e due maestre. “Ho un piccolo segreto, voglio dirtelo”, ha detto ancora il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Ildi Uvalde incon un post sul’intenzione di compiere unanella scuola. A farlo sapere il governatore del, Greg Abbott, nel corso di una conferenza stampa. “Sto andando a sparare in una scuola elementare”,scritto Salvador Rolando Ramos nel post, ha spiegato Abbott, precisando che questo messaggio è stato preceduto da altri due in cui prima annunciava di voler sparare alla nonna e poi di averlo fatto. “Sto per farlo”,scritto su Instagram prima di aprire il fuoco contro la nonna e poi contro la classe di quarta della Robb Elementary della cittadina di Uvalde, uccidendo 19 bambini e due maestre. “Ho un piccolo segreto, voglio dirtelo”, ha detto ancora il ...

