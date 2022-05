Sparatoria in una scuola del Texas, morti almeno 14 bambini e un insegnante (Di mercoledì 25 maggio 2022) E' salito a 15 il bilancio delle vittime e altre persone (tra cui due poliziotti) sono rimaste ferite, nel corso della Sparatoria alla Robb Elementary School, scuola elementare di Uvalde, in Texas. Il governatore Greg Abbott ha confermato il bilancio, spiegando anche che il 18enne aggressore, Salvador Roma, è stato ucciso dalla polizia. L'aggressore, che in precedenza era stato annunciato essere in custodia delle forze dell'ordine, era uno studente del liceo della stessa scuola.Ha sparato e ha ucciso in modo orribile e incomprensibile 14 studenti e un insegnante", ha spiegato Abbott. A quanto pare il 18enne ha sparato anche alla nonna prima di dirigersi verso la scuola elementare e compiere la strage con una pistola e probabilmente anche un fucile. "Si ritiene che abbia abbandonato il ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 25 maggio 2022) E' salito a 15 il bilancio delle vittime e altre persone (tra cui due poliziotti) sono rimaste ferite, nel corso dellaalla Robb Elementary School,elementare di Uvalde, in. Il governatore Greg Abbott ha confermato il bilancio, spiegando anche che il 18enne aggressore, Salvador Roma, è stato ucciso dalla polizia. L'aggressore, che in precedenza era stato annunciato essere in custodia delle forze dell'ordine, era uno studente del liceo della stessa.Ha sparato e ha ucciso in modo orribile e incomprensibile 14 studenti e un", ha spiegato Abbott. A quanto pare il 18enne ha sparato anche alla nonna prima di dirigersi verso laelementare e compiere la strage con una pistola e probabilmente anche un fucile. "Si ritiene che abbia abbandonato il ...

