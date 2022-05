Sondaggi Demopolis | referendum giustizia | difficile il raggiungimento del quorum

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Difficilmente isulladel 12 giugno raggiungeranno il. È questa l’evidenza emersa leggendo i dati dei. Secondo la rilevazione effettuata tra il 10 e il 12 maggio, appena 3 cittadini su 10 sono pronti a recarsi ai seggi per votare. Il 56%, invece, non ci andrà. “Se questo orientamento di massima fosse confermato – avvisa il direttore diPietro Vento – ilper la validità deidel 12 giugno non sarebbe raggiunto”. Fonte:Aldilà deldelo meno, come la pensano i cittadini sui quesiti proposti? Sull’abolizione alla Legge Severino emerge una maggioranza di contrari con il 58% deciso a ...