(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il messaggio sui social del regista russo in concorso a Cannes. Il ruolocultura in Russia, le barbarie in Ucraina e la donna di Bucha. "Ogni giorno guardo le fotografie... Non so perché ma non piango"

"Al mio film, girato prima della, non avrebbero dato un rublo: avrebbero sostenuto fosse una ... Genere: Drammatico Anno: 2022 Regia: KirillAttori: Alyona Mikhailova , Miron ......Kristin Hannah che racconta le vite di due sorelle che vivono in Francia durante la Seconda...stata abbastanza chiara (sì ai film russi indipendenti non allineati come nel caso di... Serebrennikov, la guerra e il sogno della ragazza dentro una bara, con le unghie smaltate di rosso Il messaggio sui social del regista russo in concorso a Cannes. Il ruolo della cultura, le barbarie della guerra e la donna di Bucha. "Ogni giorno guardo ...CANNES (nostro inviato) Kiril Serebrennikov, regista antiputin condannato nel suo paese e costretto all’esilio, è in concorso per la Palma d’oro con Tchaikovsky’s wife, Un film che del famoso composit ...