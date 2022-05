Scotch sui jeans strappati dell’alunna | scoppia la bufera

Advertising

Così la foto dei jeans con lofa il giro delle chat e dei social e scoppia la polemica. Leggi Anche Roma, prof su Facebook: 'Mandano le figlie vestite come tro...' 'Vergognoso - afferma l'...... proprio davanti al consolato tedesco, ma ora ci hanno appiccicato un foglio con lo: "Non ... facendo intendere che almenoprigionieri di guerra si può aprire una trattativa Il capo ...Jeans strappati bocciati al liceo artistico-musicale Lucrezia della Valle di Cosenza. La vicepreside, secondo la denuncia postata su Facebook dal Fronte della Gioventù Comunista, avrebbe imposto a un ...La vicepreside ha ritenuto l'abbigliamento "indecoroso". La denuncia su Facebook arriva dal Fronte della Gioventù Comunista che ha raccolto altre segnalazioni e organizza un sit in di protesta ...