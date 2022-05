Regina Elisabetta | qualcuno spiffera il suo torbido segreto | “la sera…”

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Finalmente, uno dei segreti più intimi dellaè stato svelato. Una fuga di notizie che potrebbe scatenare una tempesta sulla Famiglia Reale. Ecco di cosa si tratta. In questi ultimi tempi, lanon ha attraversato un bel periodo. Dalla morte del suo consorte, il Principe Filippo, al Covid fino allo scandalo che ha visto coinvolto suo figlio Andrea. Un vortice di sentimenti contrastanti tanto da decidere di voler acquisire permanente dimora a Windsor, per una meritata tranquillità, lasciando così Buckingham Palace.-Altranotizia (Fonte: Google)Ma purtroppo non c’è pace per Sua Maestà poiché in questi ultimi giorni sembra stiano affiorando alcune indiscrezioni che ineriscono la sua sfera privata e intima, mettendo così ...