Referendum giustizia, venerdì iniziativa del comitato 'Io dico Sì' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl comitato Referendum sulla giustizia "io dico SI" ha organizzato per venerdì 27 maggio 2022, alle ore 16:30, in Benevento al Palazzo Paolo V una manifestazione pubblica per illustrare l'iniziativa referendaria del prossimo 12 giugno. I lavori coordinati da Luigi Bocchino, responsabile provinciale del comitato, vedranno la partecipazione degli Avvocati Giulia Ocone, Silvio Falato, Alberto Mignone e Clemente Cecere Palazzo del libero foro; nonché del Presidente della Camera Civile Avv. Antonio Lonardo, e del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento Avv. Stefania Pavone. Le conclusioni saranno affidate all'On. Severino Nappi professore di diritto del lavoro e consigliere regionale; nonché al Sen. Francesco Urraro Avvocato membro ...

