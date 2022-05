Ragazzo aggredito e morso da un cinghiale in riva al lago: la paura dei testimoni (Di mercoledì 25 maggio 2022) Castel Gandolfo. Non è la prima volta che succede da queste parti, e il fenomeno rischia di degenerare in una vera e propria psicosi collettiva per chiunque volesse avvicinarsi alle rive del lago. Una femmina di cinghiale si è distaccata dal suo branco ed ha puntato direttamente un bagnate, caricandolo. L’evento è andato in scena lungo il lago di Castel Gandolfo, sulla spiaggetta che lo costeggia. cinghiale aggredisce bagnate sulle rive del lago Dopo la carica, il bagnate è stato scaraventato a terra, e infine morso anche ad una gamba. La vittima, secondo quanto riporta il Messaggero, sarebbe un 22enne romano residente nella zona del Divino Amore. Era arrivato ieri, il Ragazzo, al lago di Albano, con i suoi amici, erano rimasti in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Castel Gandolfo. Non è la prima volta che succede da queste parti, e il fenomeno rischia di degenerare in una vera e propria psicosi collettiva per chiunque volesse avvicinarsi alle rive del. Una femmina disi è distaccata dal suo branco ed ha puntato direttamente un bagnate, caricandolo. L’evento è andato in scena lungo ildi Castel Gandolfo, sulla spiaggetta che lo costeggia.aggredisce bagnate sulle rive delDopo la carica, il bagnate è stato scaraventato a terra, e infineanche ad una gamba. La vittima, secondo quanto riporta il Messaggero, sarebbe un 22enne romano residente nella zona del Divino Amore. Era arto ieri, il, aldi Albano, con i suoi amici, erano rimasti in ...

