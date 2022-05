“Questo è per te”. Ilary Blasi, arriva l’amara sorpresa. Ma non poteva andare diversamente (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per Ilary Blasi momento non eccezionale. Nonostante l’Isola dei Famosi stia ottenendo risultati importanti in termini di ascolti televisivi, la conduttrice televisiva si è resa protagonista di alcuni episodi non esaltanti e per lei adesso è arrivata l’amara sorpresa. Probabilmente se lo aspettava, ma ovviamente quando se l’è trovata davanti sarà ugualmente rimasta un po’ abbattuta. Anche se poi nelle sue parole è stato possibile evincere tanta ironia. E staremo a vedere cosa accadrà nel prossimo futuro. A proposito di Ilary Blasi e Isola dei Famosi, quando ci sono le prove dei naufraghi e lei si diverte a punzecchiarsi con Alvin. “Nella vita ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi, ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Permomento non eccezionale. Nonostante l’Isola dei Famosi stia ottenendo risultati importanti in termini di ascolti televisivi, la conduttrice televisiva si è resa protagonista di alcuni episodi non esaltanti e per lei adesso èta. Probabilmente se lo aspettava, ma ovviamente quando se l’è trovata davanti sarà ugualmente rimasta un po’ abbattuta. Anche se poi nelle sue parole è stato possibile evincere tanta ironia. E staremo a vedere cosa accadrà nel prossimo futuro. A proposito die Isola dei Famosi, quando ci sono le prove dei naufraghi e lei si diverte a punzecchiarsi con Alvin. “Nella vita ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi, ci ...

Advertising

enricoruggeri : Se devo essere sincero per me fatti come questo non furono una tragedia. - GianlucaVasto : Raccolta firme per togliere 2/300 euro ai poveri cristi. Che pena. Ma stavolta vado a firmare anch'io: scriverò 'sa… - robersperanza : “Il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi può essere conosciuto, interpretato, trasformato, e mess… - FMCROfficial : RT @MTamborino: @GFI65 @SSerponi76 Considerato il livello della serie A, penso basti questo Chala per la seconda stella - sonoaurooo : RT @zenzolabot: ascoltate è importante, ditemi che ne pensate per favore (non voglio assolutamente creare drama,però questa situazione ha u… -