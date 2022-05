Pnrr: Mattarella,serve prova di maturità e coesione di tutti (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Il proposito di 'esserci per cambiare' corrisponde alla consapevolezza del ruolo che spetta al movimento dei lavoratori nel partecipare a promuovere una intensa unità, tra le forze sociali del Paese" ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Il proposito di 'esserci per cambiare' corrisponde alla consapevolezza del ruolo che spetta al movimento dei lavoratori nel partecipare a promuovere una intensa unità, tra le forze sociali del Paese" ...

Advertising

iconanews : Pnrr: Mattarella,serve prova di maturità e coesione di tutti - askanews_ita : Il richiamo di #Mattarella sull’attuazione del #Pnrr - TV7Benevento : **Pnrr: Mattarella, 'tutti impegnati in cantiere Italia, guerra richiede raddoppio sforzi'** -… - lello_rossi : shared via upday - evamarghe : @DErricoSergio Assolutamente no Draghi è andato da Mattarella e ha strigliato i partiti le riforme catasto/ giustiz… -