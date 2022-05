Meteo | attesi temporali al Nord | caldo al Centro-Sud

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Pioggia alal-Sud, nuvole su molte regioni. Sono queste le previsionisull’Italia per mercoledì 25 maggio. Secondo gli esperti, un vortice ciclonico si avvicina al nostro Paese e la pressione cede. Nel corso della giornata sonopeggioramenti sul Settentrione, cone grandinate a carattere irregolare. Ancora sole eal-Sud, ma la nuvolosità comincia ad aumentare su diverse zone e un peggioramento è atteso entro sera in Sardegna. Le temperature sono in calo quasi ovunque (LE PREVISIONI).

