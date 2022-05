LIVE Giro d’Italia 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | 25 attaccanti | ci sono Ciccone e Fortunato | il gruppo insegue a 3?

(Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.22 Mancano 8 km all’inizio della salita di Giovo. GPM di 3a categoria, 6 km piuttosto duri al 6,7% di pendenza media. Potrebbe fare un po’ di selezione tra gli uomini di testa. 14.20 Rimane stabile il vantaggio dei 25. La INEOS non sembra intenzionata a lasciare più di 3? in questa fase. 14.17 Ora ha ripreso a piovere leggermente sul percorso. 14.16 100 km alla fine dellanumero 17! 14.15 Rientrano ini velocisti, staccati nei primi km.potrebbe essere una giornata più semplice rispetto a ieri, quando Demare, Cavendish e Gaviriaarrivati al traguardo al limite del tempo massimo. 14.13 Ecco un’immagine ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTACLASSIFICA GENERALED'ITALIA 2022 12.57 Si è già formato un primo tentativo al comando: ci sono Carthy, Arensman, Gall e Valter. 12.55 Il Passo del Tonale, che non è considerato come GPM, ...La Corsa rosa riparte dal Tonale, lunghe discese e tre gran premi della montagna con l'incognita meteo. Novità, intanto, per la tappa di domani, la Borgo Valsugana-Treviso. Superato l'Adige si scala l ...Sport - La diretta scritta della diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2022 , la Ponte di Legno - Lavarone di 168 chilometri. Un'altra giornata da scalatori, con la terza settimana che entra sempre ...