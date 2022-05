Lino Banfi sfata il mito su reddito di cittadinanza e voglia di lavorare, colpa di uno stipendio da fame? (Di mercoledì 25 maggio 2022) Da giorni ormai si dibatte sul reddito di cittadinanza e sulla poca voglia degli italiani, specie dei giovani, di lavorare e sacrificarsi e sull’argomento dice la sua anche nonno Libero, il famoso Lino Banfi. L’attore ha deciso di sfatare il mito sul reddito di cittadinanza, ormai capo espiatorio di ogni male, ponendo l’accendo sul vero problema, lo stipendio. Davvero gli italiani non vogliono lavorare perché sottopagati e sfruttati o davvero la possibilità di rimanere a casa usufruendo del reddito di cittadinanza li spinge a dire no al lavoro? il dilemma è interessato e anche il confine tra le due risposte spesso è davvero poco netto, dove sta la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Da giorni ormai si dibatte suldie sulla pocadegli italiani, specie dei giovani, die sacrificarsi e sull’argomento dice la sua anche nonno Libero, il famoso. L’attore ha deciso dire ilsuldi, ormai capo espiatorio di ogni male, ponendo l’accendo sul vero problema, lo. Davvero gli italiani non voglionoperché sottopagati e sfruttati o davvero la possibilità di rimanere a casa usufruendo deldili spinge a dire no al lavoro? il dilemma è interessato e anche il confine tra le due risposte spesso è davvero poco netto, dove sta la ...

