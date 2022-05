La 7 | “Sospesa per bassi ascolti”: tagliata dal palinsesto, non andrà più in onda (Di mercoledì 25 maggio 2022) La 7 ha deciso e non si torna indietro. Sospesa per bassi ascolti, non è già più presente nel presente nel palinsesto. Cosa sta accadendo? LA 7, cambio in palinsesto (screenshot logo)Il palinsesto di La7 viene rivoluzionato ma il pubblico non viene avvertito. Che cosa sta succedendo nella rete e perché i vertici hanno preso questa decisione? C’è aria di grandi cambiamenti anche nel palinsesto di La7 e qualcosa pare già sia accaduto, peccato che il pubblico non sia stato avvertito per tempo. Ci troviamo in un momento storico molto delicato anche per la nostra rete di informazione. Molte trasmissioni sono addirittura sotto i riflettori del Copasir e tutti i talk show politici vengono messi alla gogna per la presunta propaganda russa che viene espressa nelle nostre TV ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 25 maggio 2022) La 7 ha deciso e non si torna indietro.per, non è già più presente nel presente nel. Cosa sta accadendo? LA 7, cambio in(screenshot logo)Ildi La7 viene rivoluzionato ma il pubblico non viene avvertito. Che cosa sta succedendo nella rete e perché i vertici hanno preso questa decisione? C’è aria di grandi cambiamenti anche neldi La7 e qualcosa pare già sia accaduto, peccato che il pubblico non sia stato avvertito per tempo. Ci troviamo in un momento storico molto delicato anche per la nostra rete di informazione. Molte trasmissioni sono addirittura sotto i riflettori del Copasir e tutti i talk show politici vengono messi alla gogna per la presunta propaganda russa che viene espressa nelle nostre TV ...

Advertising

GeMa7799 : Vaccino Covid, Ema: ok richiamo con AstraZeneca....ERA STATA SOSPESA OVUNQUE PER I DANNI CAUSATI, AVETE PRESENTE CAMILLA CANEPA...? - GioCaramia : @condor81910905 Senza forse. D'altra parte se io - come quasi tutti - mi sbatto dalla mattina alla sera per campare… - Brigante1959 : RT @woodwitch68: @matteosalvinimi Inutile cocco,sei finito.non dimentichiamo le porcate che hai votato,prima fra tutte l obbligo vax per no… - PLRubicone : #viabiliru #Savignano Prendete nota ?? SABATO 11 giugno 2022 passaggio del @giroditaliau23 Dalle 12 alle 13.30 circa… - claudeger55 : @2010pdv No, non solo questo. È che ormai è evidente che conta più un titolo acchiappaclick che i contenuti. E in p… -