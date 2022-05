In Puglia il prossimo anno scolastico inizierà il 14 settembre. Delibera (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'anno scolastico 2022-2023 in Puglia inizierà il prossimo 14 settembre. Lo ha deciso la giunta regionale nel corso della riunione odierna in cui, d'intesa con le parti sociali, sono stati fissati a 220 i giorni di attività scolastica per le scuole dell'infanzia e 203 per tutte le altre scuole (ridotti rispettivamente a 219 e 202 nel caso in cui la patrono coincida con un giorno di lezione). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'2022-2023 inil14. Lo ha deciso la giunta regionale nel corso della riunione odierna in cui, d'intesa con le parti sociali, sono stati fissati a 220 i giorni di attività scolastica per le scuole dell'infanzia e 203 per tutte le altre scuole (ridotti rispettivamente a 219 e 202 nel caso in cui la patrono coincida con un giorno di lezione). L'articolo .

