Il Secolo: sono stati i tifosi del Napoli a iniziare gli scontri, erano a bordo di pulmini con targhe straniere (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Secolo XIX riporta la ricostruzione degli scontri tra i tifosi del Napoli e quelli dello Spezia prima dell’inizio della partita. A iniziare, secondo gli investigatori della Digos, diretti da Gianluca Cariola, sono stati i napoletani. “Il primo episodio registrato dalla polizia accade già prima dell’inizio del match: alle 11.20 alcuni tifosi del Napoli, che viaggiano a bordo di pulmini con targhe straniere, lanciano oggetti contro i primi tifosi dello Spezia che si stanno portando allo stadio (la partita era alle 12.30). Da qui in poi si assiste a una escalation folle. Il match inizia e dopo pochi minuti viene interrotto: un gruppo di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) IlXIX riporta la ricostruzione deglitra idele quelli dello Spezia prima dell’inizio della partita. A, secondo gli investigatori della Digos, diretti da Gianluca Cariola,i napoletani. “Il primo episodio registrato dalla polizia accade già prima dell’inizio del match: alle 11.20 alcunidel, che viaggiano adicon, lanciano oggetti contro i primidello Spezia che si stanno portando allo stadio (la partita era alle 12.30). Da qui in poi si assiste a una escalation folle. Il match inizia e dopo pochi minuti viene interrotto: un gruppo di ...

