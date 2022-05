Ibrahimovic | operazione e lungo stop | un infortunio che segna la fine della carriera?

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Un nuovo,. Zlatansi ferma ancora e stavolta, il rischio, è che sia costretto a farlo per sempre. Lo svedese, nella mattina di oggi, mercoledì 25 maggio, è stato operato a Lione in artroscopia al ginocchio...

Le ultime sul futuro di Zlatan, fresco dial ginocchio con la prognosi stimata in 7 - 8 mesiNon ci si opera in fretta e furia, dopo aver conquistato lo Scudetto solo domenica scorsa, se non si ha una voglia ...in artroscopia al ginocchio sinistro per Zlatan. Il campione svedese, dopo aver festeggiato lo scudetto col Milan , si è sottoposto a un intervento eseguito dal dottor Bertrand ...Ma è una gioia oggi parzialmente mitigata dal lunghissimo stop che toccherà a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese aveva da tempo ... A fine stagione, l’operazione, che però gli costa uno stop che lo vedrà ...Il suo futuro al Milan però dipenderà ovviamente anche dalla nuova proprietà, che dovrebbe prendere il posto il fondo Elliott nelle prossime settimane. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, I ...