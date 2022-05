Grana Padano Dop: Cia, marchio esemplare sui mercati e per sostenibilità (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’intervento del nuovo presidente nazionale Fini all’assemblea del Consorzio tutela “Perché il cibo Made in Italy sia sempre più competitivo sui mercati e l’agricoltura nazionale il settore guida per la transizione green del nostro Paese è importante guardare a filiere virtuose come quella del Grana Padano, uno dei principali prodotti lattiero-caseari a marchio Dop, in grado di trainare l’interno agroalimentare italiano di qualità e di rappresentare la vera forza dell’export Ue di formaggi”. Così il nuovo presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, nella sua prima uscita pubblica, oggi a Brescia, per l’Assemblea del Consorzio Tutela Grana Padano Dop. “Sono onorato di partecipare a una giornata così importante -ha aggiunto Fini ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’intervento del nuovo presidente nazionale Fini all’assemblea del Consorzio tutela “Perché il cibo Made in Italy sia sempre più competitivo suie l’agricoltura nazionale il settore guida per la transizione green del nostro Paese è importante guardare a filiere virtuose come quella del, uno dei principali prodotti lattiero-caseari aDop, in grado di trainare l’interno agroalimentare italiano di qualità e di rappresentare la vera forza dell’export Ue di formaggi”. Così il nuovo presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, nella sua prima uscita pubblica, oggi a Brescia, per l’Assemblea del Consorzio TutelaDop. “Sono onorato di partecipare a una giornata così importante -ha aggiunto Fini ...

