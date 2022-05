Advertising

carotelevip : A proposito dell'inamovibilità di nonna-bis Mara Venier in Rai. C'è chi per numero di programmi condotti la batte a… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Nel 31º appuntamento con “#DaNoiARuotaLibera” e #FrancescaFialdini, #IsabellaRagonese presenta la prima assoluta di “#SoloPe… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Trentunesimo appuntamento “#DaNoiARuotaLibera” con Francesca Fialdini e Isabella Ragonese su #Rai1 - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Marcella Bella e Isabella Ragonese a “Da Noi…a Ruota Libera”. Con Francesca Fialdini - Saimon194 : RT @TvCircle1: Nel 31º appuntamento con “#DaNoiARuotaLibera” e #FrancescaFialdini, #IsabellaRagonese presenta la prima assoluta di “#SoloPe… -

ultimaparola.com

Per quanto riguarda il cantante e musicista, invece, nei giorni scorsi Milly Carlucci ha annunciato nel talkche lo avrebbe voluto di nuovo al suo fianco anche nella prossima ...... E poi ancora ha aggiunto 'E poi da palermitana rivivere i drammi che abbiamo vissuto.' La Ragonese ieri ha ricordato commossa la grande fotografa nel salotto di. Solo per passione,... Francesca Fialdini, non riesce proprio a farne a meno: la rivelazione – VIDEO A Brescia i giovani alzano la voce in piazza e in tv per i Fridays for Future. Tutti uniti per aiutare la Terra: “Non c’è un pianeta B”.Il dramma vissuto da Carolyn Smith che lascia senza parole il ubblico: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda ...