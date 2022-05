Divieto di balneazione ad Ardea in oltre 3 km di costa. Il Sindaco: ‘Servono più controlli’ (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non è certo una novità (e purtroppo) per chi vive ad Ardea sentir parlare, proprio quando la stagione balneare ha preso il via da poco, di Divieto permanente di balneazione in alcuni tratti della costa. L’acqua è sporca, i canali inquinati e come è accaduto l’anno scorso, anche ora il Sindaco di Ardea, Mario Savarese, si è visto costretto a firmare un’ordinanza per tutelare i cittadini. Ordinanza emessa il 18 maggio scorso, sulla quale ora il Primo Cittadino vuole fare chiarezza. Le dichiarazioni di Mario Savarese sul Divieto di balneazione ad Ardea “L’ordinanza in questione – spiega il Sindaco in una nota – è un ‘atto dovuto’ dell’Ente successivo al Decreto del Presidente della Regione Lazio che, come ogni anno, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non è certo una novità (e purtroppo) per chi vive adsentir parlare, proprio quando la stagione balneare ha preso il via da poco, dipermanente diin alcuni tratti della. L’acqua è sporca, i canali inquinati e come è accaduto l’anno scorso, anche ora ildi, Mario Savarese, si è visto costretto a firmare un’ordinanza per tutelare i cittadini. Ordinanza emessa il 18 maggio scorso, sulla quale ora il Primo Cittadino vuole fare chiarezza. Le dichiarazioni di Mario Savarese suldiad“L’ordinanza in questione – spiega ilin una nota – è un ‘atto dovuto’ dell’Ente successivo al Decreto del Presidente della Regione Lazio che, come ogni anno, ...

