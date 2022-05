(Di mercoledì 25 maggio 2022) Luigi Dead Aurelio Desulla costruzione delloa Napoli: “Fu lui ad opporsi ad un“. Il presidente del Napoli durante i festeggiamenti per i 130 della fondazione de Il Mattino, ha detto che Desi eraalla costruzione dello. La risposta dell’ex sindaco non si è fatta attendere ed a Radio Marte ha detto: “Devoleva investire 70 milioni per loed io ho dissi di no? Dal 2011 al 2021 la storia è molto diversa da quella che racconta De. Nel 2011 ci fu un tentativo, non da parte di De, ma da altri imprenditori di fare unotipo quello di Monaco e Torino e lui si ...

Advertising

gilnar76 : De Magistris risponde a De Laurentiis: “Stadio nuovo? Ha proposto solo fumo” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - infoitsport : De Magistris risponde a De Laurentiis: “Non verrà mai incontro a tifosi e città” - infoitsport : De Magistris risponde a De Laurentiis sullo stadio: “C’era un progetto, lui si è opposto” - napolipiucom : De Magistris risponde a De Laurentiis sullo stadio: 'C'era un progetto, lui si è opposto' #DeMagistris #napoli… - 100x100Napoli : L'ex Sindaco #DeMagistris risponde a #DeLaurentiis. -

Denon lo prese nemmeno in considerazione, voleva uno stadio da 55 mila posti nonostante ...Marotta : 'La sostenibilità è fondamentale ed è un obbligo. Certi costi vanno contenuti, ...Secondo denon è coerente essere contro il riarmo e poi allearsi con il Pd. Ce l'ha con ... "Francamente queste accuse non sono la mia preoccupazione principale"Fratoianni. "Alle ...In futuro sicuramente Napoli avrà un nuovo stadio, ma a De Laurentiis e alla sua volontà di venire incontro ai tifosi, fare lo stadio e qualcosa di importante per la città non ci credo Non credo che D ...Luigi De Magistris risponde ad Aurelio De Laurentiis sulla costruzione dello stadio a Napoli: "Fu lui ad opporsi ad un progetto".