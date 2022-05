De Laurentiis su Gravina: «In tre anni e mezzo non ha fatto niente» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, è intervenuto al convegno organizzato dal quotidiano ‘Il Mattino‘ per i suoi 130 anni. L’uomo ha toccato vari argomenti, tra cui il lavoro svolto dal presidente della Figc Gabriele Gravina: «In tre anni e mezzo non ha fatto nulla, perché dovremmo aspettarci che faccia qualcosa ora?». «I ruoli istituzionali calcistici L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 25 maggio 2022) Aurelio De, patron del Napoli, è intervenuto al convegno organizzato dal quotidiano ‘Il Mattino‘ per i suoi 130. L’uomo ha toccato vari argomenti, tra cui il lavoro svolto dal presidente della Figc Gabriele: «In trenon hanulla, perché dovremmo aspettarci che faccia qualcosa ora?». «I ruoli istituzionali calcistici L'articolo

Advertising

ilnapolionline : A. De Laurentiis: 'Gravina? Non conosce i problemi dei club. De Magistris snobbò il mio progetto dello stadio' -… - sportface2016 : #DeLaurentiis spara a zero su #Gravina: “In tre anni e mezzo non ha fatto niente” - MaSte92_ : RT @TuttoMercatoWeb: De Laurentiis: 'Gravina non ha fatto niente per 3 anni e mezzo, perché dovrebbe iniziare?' - TuttoMercatoWeb : De Laurentiis: 'Gravina non ha fatto niente per 3 anni e mezzo, perché dovrebbe iniziare?' - gilnar76 : LIVE – De Laurentiis critica Gravina: “Nei ruoli istituzionali ci sono figure che non capiscono di calcio”… -