Crisi del grano: i russi "rubano il frumento ucraino" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella giornata del 24 maggio è arrivato in Lituania il primo treno con un carico di grano ucraino, che verrà poi esportato tramite i porti del Paese Baltico. Si tratta di una consegna di prova, il cui scopo è di valutare l'efficacia di rotte alternative all'utilizzo dei porti ucraini, bloccati dall'invasione russa. In Ucraina si sta ora cercando di trovare un rimedio anche al nascente problema della Crisi del grano. Kiev ha infatti denunciato il sequestro del grano ucraino da parte dei "ladri russi". Il saccheggio da parte dei russi, che rischia seriamente di provocare una Crisi alimentare, è stato già segnato dalla CNN attraverso la pubblicazione di una nuova serie di foto satellitari che confermerebbero la versione ucraina.

