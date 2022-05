Concorso Ordinario Infanzia e Primaria, online alcune graduatorie regionali (Di mercoledì 25 maggio 2022) **aggiornamento del 25/05/2022: il Concorso Ordinario Infanzia e Primaria è ormai giunto al capolinea. Nonostante le prove orali siano ancora in corso di svolgimento, in alcune USR regionali la procedura di selezione si è già conclusa, e sono state pubblicate le graduatorie: Emilia Romagna: Graduatoria ADEE – Sostegno Primaria Friuli Venezia Giulia: Graduatoria ADEE – Sostegno Primaria Lazio: Graduatoria ADAA – Sostegno Infanzia Veneto: Graduatoria ADAA – Sostegno Infanzia **aggiornamento del 16/12/2021: fino al 21 dicembre si svolgeranno le prove scritte del Concorso Ordinario Infanzia e Primaria. I candidati potranno ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 25 maggio 2022) **aggiornamento del 25/05/2022: ilè ormai giunto al capolinea. Nonostante le prove orali siano ancora in corso di svolgimento, inUSRla procedura di selezione si è già conclusa, e sono state pubblicate le: Emilia Romagna: Graduatoria ADEE – SostegnoFriuli Venezia Giulia: Graduatoria ADEE – SostegnoLazio: Graduatoria ADAA – SostegnoVeneto: Graduatoria ADAA – Sostegno**aggiornamento del 16/12/2021: fino al 21 dicembre si svolgeranno le prove scritte del. I candidati potranno ...

