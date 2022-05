Charlene e Gabriella di Monaco meravigliose insieme prima del debutto

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ieri sera il primo evento ufficiale per le principessedi, madre e figlia mano nella mano,per ildella piccolina. Una serata speciale per madre e figlia ospiti d’onore dei Fashion Awards, la cerimonia di premiazione nell’ambito della Montecarlo Fashion. Tante le foto della serata scattate dai fotografi presenti ma la più bella è quella che appare sul profilo social diWittstock. Ore di preparazione e poi la foto ditra le braccia della sua mamma, un vero incanto, un’immagine mai vista, di amore puro, tutto così distante dai pettegolezzi che ormai da anni circondano il Principato didell’evento che si è tenuto ieri all’Opera Garnier, ...

Advertising

redazionerumors : Charlène di Monaco: la Principessa Gabriella è bella ed elegante come la madre Leggi l'articolo completo su… - EnfantProdige : @FreddieTee @CoutureRoyals Gabriella assomiglia tantissimo a Charlene - infoitcultura : Alberto di Monaco porta i gemelli Jacques e Gabriella a Disneyland Paris, ma Charlène non c’è -

Per la piccolaha realizzato invece un pomposo abito monospalla di tulle dal pattern floreale, con una manica arricchita da balze. Anche i polsini del look di Charlène avevano un richiamo ...Torna a splendere.di Monaco riappare bellissima e sorridente al primo evento ufficiale , con lei c'è la figlia . La principessa esono insieme e si tengono abbracciate alla Monte Carlo Fashion Week. ...Charlene Wittstock si regala una dolcissima serata mamma figlia. La principessa di Monaco, con un nuovo look, e la piccola Gabriella hanno partecipato insieme alla Monte-Carlo Fashion Week. Un momento ...Ieri sera il primo evento ufficiale per le principesse Charlene e Gabriella di Monaco, madre e figlia mano nella mano, meravigliose per il debutto della piccolina. Una serata speciale per madre e ...