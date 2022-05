Calcio: Psg, sospeso tecnico femminile prima di indagini su accuse comportamenti inappropriati (Di mercoledì 25 maggio 2022) Parigi, 25 mag. (Adnkronos) - Il Paris Saint-Germain ha sospeso l'allenatore della squadra femminile Didier Olle-Nicolle mentre il club indaga sulle accuse di "comportamento e osservazioni inappropriati". Olle-Nicolle ha assunto la guida del Psg alla fine della scorsa stagione dopo il successo del titolo femminile D1. Il Psg è secondo in classifica in questa stagione, avendo bisogno di battere i rivali per il titolo del Lione nella penultima partita di domenica per mantenere vive le scarse speranze di campionato. Ma i preparativi per quella partita sono stati oscurati dalle accuse relative a Olle-Nicolle che, afferma il club, "se confermate, sarebbero incompatibili con i valori sportivi e umani del Paris Saint-Germain". In una dichiarazione si legge: "Il Paris Saint-Germain è stato ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Parigi, 25 mag. (Adnkronos) - Il Paris Saint-Germain hal'allenatore della squadraDidier Olle-Nicolle mentre il club indaga sulledi "comportamento e osservazioni". Olle-Nicolle ha assunto la guida del Psg alla fine della scorsa stagione dopo il successo del titoloD1. Il Psg è secondo in classifica in questa stagione, avendo bisogno di battere i rivali per il titolo del Lione nella penultima partita di domenica per mantenere vive le scarse speranze di campionato. Ma i preparativi per quella partita sono stati oscurati dallerelative a Olle-Nicolle che, afferma il club, "se confermate, sarebbero incompatibili con i valori sportivi e umani del Paris Saint-Germain". In una dichiarazione si legge: "Il Paris Saint-Germain è stato ...

