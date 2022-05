Budget Cup Horner: sette team rischiano di non gareggiare (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il team principal Red Bull spinge per un adeguamento del Budget cap all’aumento del tasso d’inflazione che in Gran Bretagna è arrivato al 7 percento. Christian teme che sette team su dieci arriveranno a non disporre di delle risorse per disputare le ultime quattro gare, mentre Otmar Szafnauer, che capeggia le squadre contrarie alla revisione dei costi. La FIA potrebbe autorizzare un adeguamento per coprire solo le maggiori spese di trasferta, a patto che i soldi non vengano spesi nello sviluppo delle vetture. Insomma la tensione nel corso del Campionato Mondiale di F1 si fa sempre più pressante. F1: GP di Spagna, conferme e disattese Budget Cup Horner: il limite di spesa è un problema Dopo aver argomentato la preoccupazione con il rischio di dover fermare lo sviluppo delle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilprincipal Red Bull spinge per un adeguamento delcap all’aumento del tasso d’inflazione che in Gran Bretagna è arrivato al 7 percento. Christian teme chesu dieci arriveranno a non disporre di delle risorse per disputare le ultime quattro gare, mentre Otmar Szafnauer, che capeggia le squadre contrarie alla revisione dei costi. La FIA potrebbe autorizzare un adeguamento per coprire solo le maggiori spese di trasferta, a patto che i soldi non vengano spesi nello sviluppo delle vetture. Insomma la tensione nel corso del Campionato Mondiale di F1 si fa sempre più pressante. F1: GP di Spagna, conferme e disatteseCup: il limite di spesa è un problema Dopo aver argomentato la preoccupazione con il rischio di dover fermare lo sviluppo delle ...

