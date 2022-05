AVANTI UN ALTRO: GRANDI NOVITÀ NELLA PROSSIMA EDIZIONE DEL GAME DI BONOLIS (Di mercoledì 25 maggio 2022) Che siano puntate inedite o in replica, AVANTI un ALTRO funziona alla grande. Il GAME show ideato e condotto da Paolo BONOLIS è uno dei rari programmi made in Italy in una televisione sempre più piena di format stranieri, non tanto per mancanza di idee di conduttori e autori ma per decisioni delle aziende che preferiscono puntare su format già testati con successo all’estero. Mentre nel preserale di Canale 5 sono in corso le repliche di AVANTI un ALTRO, dopo l’estate partiranno le registrazioni delle nuove puntate. La messa in onda è attesa, come tradizione, da inizio gennaio sull’ammiraglia Mediaset, dopo l’autunno affidato ad un ALTRO gioco cult: Caduta Libera con Gerry Scotti. Ci saranno GRANDI NOVITÀ, come annuncia Sonia ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 25 maggio 2022) Che siano puntate inedite o in replica,unfunziona alla grande. Ilshow ideato e condotto da Paoloè uno dei rari programmi made in Italy in una televisione sempre più piena di format stranieri, non tanto per mancanza di idee di conduttori e autori ma per decisioni delle aziende che preferiscono puntare su format già testati con successo all’estero. Mentre nel preserale di Canale 5 sono in corso le repliche diun, dopo l’estate partiranno le registrazioni delle nuove puntate. La messa in onda è attesa, come tradizione, da inizio gennaio sull’ammiraglia Mediaset, dopo l’autunno affidato ad ungioco cult: Caduta Libera con Gerry Scotti. Ci saranno, come annuncia Sonia ...

