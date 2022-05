Asus presenta ROG Swift 500Hz, il primo monitor al mondo con frequenza di aggiornamento a 500Hz (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il produttore taiwanese continua la sua rincorsa alla frequenza di aggiornamento più alta: dopo essere stata pioniera con i 144Hz, i 240Hz e i 360Hz, Asus è la prima a lanciare i 500 Hz. ... Leggi su dday (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il produttore taiwanese continua la sua rincorsa alladipiù alta: dopo essere stata pioniera con i 144Hz, i 240Hz e i 360Hz,è la prima a lanciare i 500 Hz. ...

Advertising

Digital_Day : Ormai siamo dalle parti del feticismo: un refresh di 500 Hz farà davvero la differenza? Comunque sia Asus è la prim… - HwlegendM : ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia ROG Herculx e ROG Wingwall, due originali accessori progettati per offrire u… - HWLegend : ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia ROG Herculx e ROG Wingwall, due originali accessori progettati per offrire u… - HWLegend : ASUS in collaborazione con Noctua presenta la nuova scheda video GeForce RTX 3080 Noctua Edition. Per la precisione… - NewsDigitali : Oltre al nuovo Flow X16, di cui vi abbiamo già parlato in un precedente articolo, ASUS ha svelato ufficialmente anc… -