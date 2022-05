Antonio Ricci ha vinto una causa legale contro Diet Prada (Di mercoledì 25 maggio 2022) Antonio Ricci ha vinto e Diet Prada è stata costretta a chiedere scusa pubblicamente. Vi ricordate quando un anno fa Gerry Scotti e Michelle Hunziker dal bancone di Striscia la Notizia imitarono l’accento cinese con tanto di occhi a mandorla? Quel siparietto scatenò un’enorme polemica che arrivò fino in America. Striscia la Notizia: Gerry Scotti e Michelle Hunziker cinesi fanno scattare una polemica che arriva fino in America https://t.co/OFTYN4oPgW #StriscialaNotizia — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 14, 2021 La pagina Diet Prada, che vantava milioni di seguaci, iniziò una campagna di shitstorm contro la trasmissione accusando apertamente Striscia la Notizia di essere razzista. E se da una parte Michelle Hunziker e Gerry Scotti chiesero scusa, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 25 maggio 2022)haè stata costretta a chiedere scusa pubblicamente. Vi ricordate quando un anno fa Gerry Scotti e Michelle Hunziker dal bancone di Striscia la Notizia imitarono l’accento cinese con tanto di occhi a mandorla? Quel siparietto scatenò un’enorme polemica che arrivò fino in America. Striscia la Notizia: Gerry Scotti e Michelle Hunziker cinesi fanno scattare una polemica che arriva fino in America https://t.co/OFTYN4oPgW #StriscialaNotizia — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 14, 2021 La pagina, che vantava milioni di seguaci, iniziò una campagna di shitstormla trasmissione accusando apertamente Striscia la Notizia di essere razzista. E se da una parte Michelle Hunziker e Gerry Scotti chiesero scusa, ...

